FIOD doorzoekt eerder beschoten bedrijfspand Alkmaar

ALKMAAR - De FIOD, de opsporingsdienst van de Belasting, is gisteravond een bedrijfspand aan de Professor van der Waalstraat in de Alkmaarse wijk Oudorp binnen gevallen. Het gaat om hetzelfde pand als waar eerder deze maand op de deur is geschoten.

Een woordvoerder van de FIOD laat aan NH Nieuws weten: "Wij zijn op een melding afgegaan, en hebben het pand doorzocht. Er is niemand aangehouden." Meer kon zij op dit moment niet kwijt over de actie.

Onbekend is (nog) wat de melding precies was en of er bijvoorbeeld papieren of computers zijn meegenomen voor onderzoek. Ook kon er geen antwoord worden gegeven op de vraag of er een verband is met de eerdere beschieting.

Volgens mediapartner Alkmaar Centraal was er een arrestatieteam betrokken bij de inval, die zichzelf toegang tot het pand had verschaft door met een slijptol de roldeur open te maken.