Castricum overweegt vervroegde sluitingstijden bars: "Het is heel erg gezellig"

CASTRICUM - Na dit weekend wordt bekeken of een rijtje bars aan de Dorpsstraat in Castricum óók om 1.00 moet sluiten. Dit weekend is de gemeente in ieder geval voorbereid op een jongerenstroom uit nabij geleden gemeenten die in een coronarisicogebied vallen, om tot later uit te kunnen gaan. NH Nieuws was er afgelopen nacht bij.

"Waarom is met z'n veertigen in een kroeg staan verboden, maar mag ik wel met 2000 leerlingen naar school?", zegt een meisje verontwaardigd die met een clubje vriendinnen uit Limmen vannacht kwam stappen in Castricum. De bars mogen hier nu nog tot 3.00 uur openblijven. Voor stapjeugd uit Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk zou dit mogelijk de trigger zijn om dan naar Castricum te gaan. Daarom staat er onder meer een beveiliger op het station om jongeren te ondervragen en te instrueren. "Als groepjes uit Beverwijk aan komen, vragen we ze meteen wat hun plannen zijn hier, of ze gereserveerd hebben. Anders kunnen ze rechtsomkeert maken", vertelt beveiliger Dennis Scholten aan NH Nieuws. Ook vanavond zijn ze er om de jongeren te begeleiden. Tafel reserveren Het rijtje 'clubs' voert namelijk een strikt deurbeleid. "We zijn heel streng: je moet reserveren en anders kom je er gewoon niet in", zegt Vincent Weber van The Nex. Tekst gaat door onder de reportage

Uitgaansavond in Castricum - NH Nieuws

Webers tent moest vorig jaar vijf weken verplicht sluiten van de gemeente na tientallen meldingen van overlast en openlijke geweldpleging. Inmiddels draait hij weer, maar dus niet op volle toeren en hij is erg voorzichtig. "Zeker nu Kennemerland de vervroegde sluitingstijden heeft en meer jongeren hierheen komen, laten we de gasten via sociale media weten dat komen zonder je aan te melden geen zin heeft."

Ondanks dat de jongeren in Castricum zich volgens de gemeente en politie het afgelopen jaar beter gedragen dan vorige jaren, is het nu al een paar weken weer onrustig. Twee overlastgevende jongeren krijgen nu hoogstwaarschijnlijk een gebiedsverbod voor het centrum, omdat ze structureel weigeren instructies van beveiligers op te volgen. "Ze maken lawaai, plegen vandalisme", vertelt beveiliger Dennis Scholten aan NH Nieuws. Vervroegde sluiting Vanwege de overlastgeschiedenis en de mogelijke toestroom van uitgaansjeugd uit omliggende gemeenten gaat Castricum na dit weekend bekijken of zij de vervroegde sluitingstijden ook willen invoeren bij het rijtje bars aan de Dorpsstraat. Dat zou zonde zijn, vinden de ondernemers. "Volgens mij gaat alles nu goed, we communiceren goed met elkaar en bovendien moet je dan ook kijken naar Heiloo en Alkmaar. Het verplaatst zich dan alleen maar", aldus Weber.