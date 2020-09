Veiligheid speerpunt in begroting Zaanstad, parkeren 50 cent duurder

ZAANSTAD - Het college van Zaanstad heeft de begroting voor 2021-2024 naar de gemeenteraad gestuurd. De meeste aandacht gaat uit naar veiligheid, preventie, werk, bouwen en duurzaamheid. Ondanks het tekort van 2,8 miljoen voor volgend jaar wil de gemeente niet fors bezuinigen. Wel gaat de afvalheffing omhoog en zijn automobilisten straks vijftig cent per uur meer kwijt aan parkeren.

Het college vind voorkomen van criminaliteit belangrijk en trekt daarom structureel 300.000 euro uit voor preventief jongerenwerk. Speciale aandacht gaat naar de wijken Poelenburg en Peldersveld: jongeren worden gesteund in hun opleiding en de jongerenwinkel blijft behouden. Daarnaast is er 100.000 euro vrijgemaakt voor extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de twee wijken.

Werk

Door de crisis hebben veel mensen hun werk verloren. Het college heeft als ambitie om ze zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen en steekt daar twee miljoen euro in. Daarnaast moeten mensen die al langer een uitkering ontvangen sneller terugkeren op de arbeidsmarkt.

Klimaat

Verder gaat er geld naar het realiseren van de klimaatdoelen (dit jaar een miljoen, de jaren daarna 750.000 euro) en het planten van extra bomen (structureel een miljoen per jaar).

OZB, afvalheffing en parkeren

De onroerendezaakbelasting (ozb) gaat omhoog, maar slechts tot de prijsindexatie. Daarnaast gaat de afvalstoffenheffing met ruim 35 euro omhoog door de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met afvalbeheerder HVC en de aanpak van de afvalproblematiek in Poelenburg. Tot slot is parkeren straks vijftig cent per uur duurder. Met die laatste maatregel verwacht het college 400.000 euro op te halen.

De gemeenteraad buigt zich eind oktober en begin november over de begroting. Op 10 november stelt de raad de begroting vast.