Werkzaamheden aan A7 zorgen voor nachtelijke sluiting tussen Wognum en Den Oever

De werkzaamheden vinden plaats vanaf 28 september tot 3 oktober en van maandag 5 oktober tot 11 oktober. Het onderhoud vindt 's nachts plaats om zo weinig mogelijk verkeershinder te geven. Overdag is de A7 tussen Wognum en Medemblik richting Den Oever dan ook gewoon geopend.

In de eerste weekenden van oktober is de snelweg afgesloten tussen 22.00 uur en 7.00 uur. Dan is ook de parkeerplaats en het tankstation Broerdijk afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid met gele borden en de extra reistijd kan oplopen tot twintig minuten. Kijk op de website van Rijkswaterstaat hoe je via een omleiding toch op jouw bestemming kunt komen.