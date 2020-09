Zorgen over kruispunt Jan van Galenstraat na dodelijk ongeluk: "Het is altijd chaos"

AMSTERDAM - Buurtbewoners maken zich grote zorgen over de situatie op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan. Gisterochtend vond daar een aanrijding plaats waarbij een 31-jarige fietser overleed.

AT5 maakte gisteren een reportage bij het kruispunt.

Volgens getuigen werd de fietser, die over wilde steken, niet gezien door de vrachtwagen die afsloeg. Ondanks pogingen tot reanimeren overleefde de vrouw de botsing niet. Verschillende buurtbewoners reageren geschokt op het ongeluk: "Ik vind het heel erg, door zoiets kan ik niet slapen."

Gevaar

Waar het kruispunt volgens de gemeente geen zogenoemde blackspot is, is het volgens buurtbewoners wel degelijk gevaarlijk. Zowel fietsers als automobilisten krijgen namelijk tegelijkertijd groen licht. "Als je afslaat moet je super goed naar rechts kijken en echt wachten."

De situatie zou volgens hen duidelijker gemaakt mogen worden. "Ik heb er ook wel eens over nagedacht, maar er zou beter op geattendeerd moeten worden dat dus beide stoplichten op groen gaan", zegt een van de buurtbewoners.

Het kruispunt waar het ongeval plaats vond is ook vaak druk. Woon- en werkverkeer is volop aanwezig, net als de leerlingen van het Marcanti College die naar school moeten. "Er rijden ook heel veel vrachtwagens omdat dat Food Center hier natuurlijk zit, het is gewoon verschrikkelijk," aldus een bewoner.

Andersom

Mensen uit de buurt hebben zelf ook gevaarlijke situaties meegemaakt op het kruispunt. Zo vertelt een buurtbewoner: "Ik heb het dus ook andersom meegemaakt dat ik als automobilist echt een jongen niet zag, ik schrok me wild."

De politie doet nog onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.