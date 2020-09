Lichtinstallatie HCAW hapert, duel tegen Neptunus uitgesteld

BUSSUM - De kampioensgroep in het honkbal is er eentje met hindernissen. Na de corona-perikelen bij Amsterdam Pirates haperde donderdagavond de lichtinstallatie van HCAW. Daardoor moest het duel tegen koploper Neptunus worden uitgesteld.

De lampen in Bussum begaven het al in de tweede inning. Er was op dat moment nog niemand over de thuisplaat gekomen. De wedstrijd staat nu voor vrijdagavond op het programma.

De andere wedstrijd in de kampioensgroep leverde Amsterdam Pirates een eenvoudige 13-1 zege op Hoofddorp Pioniers op. Zaterdag en zondag treffen de ploegen elkaar opnieuw.