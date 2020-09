Medewerkers van Paswerk in Cruquius besmet met coronavirus: iedereen wordt getest

CRUQUIUS - Enkele medewerkers van een werkafdeling op de Paswerk hoofdlocatie in Cruquius zijn besmet geraakt met het coronavirus. De hele afdeling is gesloten.

Alle mensen die er werken zijn naar huis gestuurd en worden uitgenodigd voor een coronatest. Op basis van de resultaten zullen eventuele verdere maatregelen worden genomen.

Op de locatie in Cruquius werken in totaal 600 mensen. Het is nog niet duidelijk of er op andere locaties ook besmettingen zijn geconstateerd.