Burendag komt er weer aan: "Zonder hadden we dit niet"

VIJFHUIZEN - Een jeu de boules-baan aangelegd op Burendag vorig jaar in Vijfhuizen. De vraag is of het echt een verschil heeft gemaakt in de buurt. En wat zijn de plannen voor dit jaar, want aankomende zaterdag is het weer Burendag in Nederland. Nicole Terborg van NH Nieuws bezoekt een van de leukste straten van Vijfhuizen om daar achter te komen.

Geen Franse mannen op een plein in Parijs, maar vier dames uit Vijfhuizen spelen met plezier een potje jeu de boules in hun straat. Annie is de oudste speler. "Ik ben 90 en ik kom elke woensdag." Het is voor Annie een manier om weer even met de buren samen te zijn. "Het is een uitbreiding voor het sociale gebeuren", vertelt een andere bewoonster Elly Terstall.

Dit jaar met Burendag gaat bewoner Roel Krijger samen met andere buurtbewoners een midgetgolfbaan aanleggen. Hij is ook het brein achter de jeu de boules baan van vorig jaar. "Het is vooral voor mensen die alleen zijn."

"We verzamelen meestal rond een uur twee en daarna drinken we een kopje thee. Zonder Burendag hadden we dit niet", vertelt Terstall blij.