Zij-instromer 'Meester Evert' heeft halverwege opleiding zijn 'droombaan' al binnen

HEEMSKERK - Evert Heintz (44) is vader, schrijver en coach. Sinds twee jaar is hij ook een zogeheten zij-instromer, dit om zijn droombaan te kunnen realiseren: een loopbaan als 'Meester Evert' voor de klas. Maar halverwege zijn Pabo-opleiding is het al raak voor hem, en kan hij - betaald - aan de slag als leerkracht op een basisschool in Mijdrecht. "Een wens die uitkomt, twee jaar eerder dan verwacht."

Het is dinsdagochtend, klokslag 9 uur. De scholieren van groep 5 op Basisschool De Windroos in Mijdrecht beginnen de dag met een meditatie. Het zijn de creatieve uitspattingen die Evert Heintz in 'zijn' klas in de praktijk brengt. De Heemskerkse schrijver en coach gooide twee jaar geleden het roer drastisch om. Zijn doel? Een droom najagen, om als Meester Evert het verschil te kunnen maken op de basisschool. Maar wat komt er op hem af? En trekken de stages, de avondopleiding - naast zijn ‘gewone’ werk - niet een enorme wissel op zijn gezinsleven? NH Nieuws volgde zij-instromer Evert tijdens zijn ommezwaai, al ruim voor de coronacrisis. Tekst gaat verder onder de video.

Evert is als zzp'er al vele jaren vergroeid met het bedrijfsleven. Hij geeft lezingen en schreef onder meer een boek over persoonlijke groei: Een leven lang flow. Sinds twee jaar staat hij ook als 44-jarige stagiair voor de klas. En sinds 1 augustus, drie dagen per week op de loonlijst van Basisschool De Windroos in Mijdrecht. "Alle opdrachten voor mijn bedrijf waren opgedroogd en toen ben ik in gesprek gegaan met de leiding van de school, waar ik ook als zzp'er al een dag kon werken. We zijn er uitgekomen en nu kan ik hier aan de slag, in loondienst. Het is echt een wens die uitkomt, twee jaar eerder dan verwacht."

Quote "Je moet echt intrinsiek gemotiveerd zijn om dit te kunnen volhouden" noortje Pijnaker, coördinator opleidingen bij Hogeschool inholland

Bij Hogeschool Inholland zijn de deeltijdopleidingen de afgelopen vijf jaar verdubbeld. In 2014 stroomden 250 studenten binnen. In 2019 waren dat 528 studenten (deeltijd en duaal). Het maakt Inholland tot de grootste deeltijd Pabo van Nederland. Noortje Pijnaker, coördinator opleidingen bij Hogeschool Inholland, stelt dat studenten sterk in hun schoenen moeten staan om de opleiding te voltooien. "Je moet echt intrinsiek gemotiveerd zijn om dit te kunnen volhouden. De balans werk, privé en studie is ontzettend belangrijk. Alleen de echte gemotiveerde studenten die gaan door", aldus Noortje.

Niettemin zal Evert twee avonden per week tussen Heemskerk en Haarlem blijven pendelen om zijn 4-jarige opleiding bij Hogeschool Inholland te volgen. Evert is halverwege het opleidingstraject. "Ik kies er heel bewust voor om de opleiding niet te doen in drie, maar in vier jaar tijd. Juist om alles te doorlopen, maar ook om het beheersbaar te houden. En af en toe ook mijn rust te kunnen pakken."