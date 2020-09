Protest historische salonboten: "Nieuw beleid is de doodssteek voor onze mooie schepen"

Volgens de gemeente is het te druk op het water in Amsterdam. Daarom wordt het aantal vergunningen beperkt tot 550 in totaal. Via een loting worden de nieuwe vergunningen vergeven. De schippers vrezen dat hun salonboten minder kans maken vergeleken met de grote rondvaartboten.

De schippers zijn dus bang hun vergunning kwijt te raken, terwijl ze vinden dat zij niet de oorzaak van de drukte op de grachten te zijn. Ingrid Bense is tien jaar schipper op een salonboot in Amsterdam en legt uit: "Wij varen op ons dooie akkertje door de grachten en trekken een bepaald publiek aan. Beroepsschippers zoals wij, weten wat we doen en veroorzaken geen overlast."

Tekst gaat door onder de video.