Muidertrekvaart vol met explosieven door oude kruitfabriek: zo'n 100 er al uitgehaald

Dat de gemeente de vaart nu pas gaat leeghalen, heeft ermee te maken dat er een grote woonwijk naast het water wordt gebouwd. "Dat betekent ook dat het risico dat er een explosief wordt gevonden door vissers of zwemmers gaat toenemen. De gemeente vindt dat niet veilig, dus willen we alle explosieven uit deze Muidertrekvaart hebben", aldus Heemstra.

De explosieven zijn waarschijnlijk in het water beland tijdens transport, maar ook de vele ontploffingen in de Kruitfabriek zorgden ervoor dat de munitie overal naartoe werd geslingerd. Precies op de plek van de grootste ontploffing van 1947 halen ze dan ook het ene na het andere explosief omhoog.

Speciaal bedrijf

De gemeente heeft een speciaal bedrijf ingeschakeld dat beveiligd de bagger uit de vaart haalt. Vervolgens wordt dat gezeefd en gekeken of er munitie in ligt. "Zodra er een explosief wordt gevonden, worden de werkzaamheden stil gelegd en gekeken wat het precies is. Als alles veilig is, wordt het in een munitiecontainer gelegd", legt Tim Hebbink uit.

Dat is een soort grote koelkast waar ze een hoop explosieven kwijt kunnen. Als de container vol is, komt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en die laten alles veilig ontploffen.

Ze zijn waarschijnlijk nog twee weken bezig om de vaart helemaal leeg te halen. Daarna kan iedereen veilig varen en zwemmen.