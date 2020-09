Hilversumse kindergemeenteraad vraagt met kunstwerk aandacht voor vrijheid

Blijven nadenken over vrijheid

De kindergemeenteraad hoopt dat mensen die het kunstwerk zien nadenken over hoe belangrijk vrijheid is. "Ook nu nog zijn er mensen die niet in vrijheid leven. Als mensen langs dit kunstwerk lopen, hopen we dat ze hun gedachten daar over laten gaan en beseffen dat we moeten blijven vechten voor vrijheid", zegt kinderburgemeester Lise van der Ploeg.

Met het onthullen van het kunstwerk nam de kindergemeenteraad woensdag officieel afscheid. Dit schooljaar moet een nieuwe kindergemeenteraad gaan aantreden.

De kinderburgemeester en de kindergemeenteraad kregen een oorkonde voor hun bewezen diensten: