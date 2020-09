Enkhuizen krijgt één voetbalclub: leden Dindua en West Frisia akkoord met fusieplan

Het fusieplan moet nog verder worden uitgewerkt voordat de clubs definitief gaan fuseren. Het overgrote deel van de leden stemde gisteravond voor het samengaan. "We zijn enorm blij dat er zoveel draagvlak is binnen de clubs. Een goede voorbode voor de toekomst", aldus Leonie de Groot, voorzitter van West Frisia.

Bedoeling is dat s.v. Enkhuizen in het seizoen van 2021-2022 van start gaat. De club krijgt een nieuw bestuur en zal zich voorlopig gaan huisvesten in de huidige kantine van Dindua. Op termijn zal er tussen de twee kantines, een nieuwe kantine worden gebouwd.

Samenwerking

Met het samenvoegen van de sportverenigingen wordt voorgesorteerd op de toekomstige herontwikkeling van het Sportpark Immerhorn waar de clubs beiden al gevestigd zijn. "Ik weet niet beter dan dat er vroeger al over een fusie gesproken werd. Ik was 9 jaar toen ik hier begon met voetballen en zelfs toen al was het ter sprake. Dat is een kleine dertig jaar terug", aldus De Groot.

Het proces is volgens Groot opnieuw aangewakkerd bij de aanstelling van nieuwe bestuurders in mei vorig jaar. "Toen werd het weer actueel. Onze meisjes- en damesteams werden al samengevoegd en dat ging heel goed. Daarna zijn ook de teams O17 en O19 samengegaan. Doordat we nu vier teams hebben in plaats van maar drie, sluiten de niveaus en leeftijden beter aan. Anders waren er mogelijk een hoop voetballers gestopt."

Definitief voorstel

Met zo'n 560 leden van West Frisia en circa 300 van Dindua, zal s.v. Enkhuizen straks een ruime 800 leden hebben. Ook aan de gezamenlijke uitstraling is al gewerkt: er is nieuw logo, gezamenlijke clubkleurein en sinds dit jaar al een nieuw tenue. Ook is de knoop doorgehakt om met de selectie van s.v. Enkhuizen op de zondag te gaan spelen.

De komende maanden wordt het fusieplan verder uitgewerkt. Begin maart wordt het opnieuw aan de leden van beide clubs voorgelegd voor een definitief akkoord op het fusievoorstel.