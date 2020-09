Roemer klaar voor nieuwe uitdaging als burgemeester: "Alkmaar is niet zomaar een stad"

ALKMAAR - Van de Brabantse gezeligheid van Boxmeer naar de Noord-Hollandse nuchterheid in Alkmaar. Het zal even wennen zijn voor de nieuwe waarnemend burgemeester van Alkmaar: Emile Roemer. Vanaf 1 oktober gaat hij aan de slag in onze kaasstad.

Roemer geniet nu nog even van een paar dagen vakantie. "Ik ben net klaar in Heerlen en toen kreeg ik een telefoontje of ik aan de slag wilde in Alkmaar", vertelt de oud-politicus aan NH Radio. "Alkmaar is niet zomaar een stad, het is een hele mooie uitdaging."

Ongeveer negen maanden lang zal Roemer zich nu in coronatijd vooral bezig houden met de orde en veiligheid van de stad. Als voorzitter van de veiligheidsregio is hij constant bezig met het correct uitvoeren van de coronamaatregelen. Want elke maatregel die je neemt heeft volgens hem grote impact voor de ondernemers uit een stad. "Wat moet dat moet en wat wel kan moet zo lang mogelijk door kunnen blijven gaan."

De komende weken gaat hij zich vooral focussen op het beter leren kennen van de stad. "Als je een stad wilt leren kennen, dan moet je wel wat over de geschiedenis van een stad weten. Ook moet je met veel mensen een babbeltje maken."