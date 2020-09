Tijs Velthuis: "Als het dan echt zo is voelt het wel als een groot compliment"

Voor Jong AZ-speler Tijs Velthuis was het niet alleen vanwege de uitslag een memorabele avond. De verdediger mocht van trainer Michel Vonk, nadat hij in de wedstrijd tegen NAC zijn debuut in het betaalde voetbal maakte, voor het eerst vanaf de aftrap beginnen.

"Tijdens de voorafgaande training werd ik op de positie van linker centrale verdediger gezet en toen dacht ik al dat de kans wel groot zou zijn dat ik zou starten. Ik had ook al de hele week positieve berichten van de trainers gekregen over hoe ik in de wedstrijd daarvoor was ingevallen. Als het dan echt zo is, voelt het wel als een groot compliment", aldus Velthuis.