AZ kan tegen Fortuna naast Stengs ook niet beschikken over Clasie en Idrissi

WIJDEWORMER - AZ moet het zaterdag in het uitduel bij Fortuna Sittard stellen zonder Calvin Stengs (schorsing), Oussama Idrissi en Jordy Clasie (blessures). Vooral het gemis van de twee aanvallers is een flinke aderlating voor AZ. "Het is voor het eerst dat ze er allebei er niet bij zijn", aldus trainer Arne Slot.

De Alkmaarders willen de rug weer rechten na de teleurstellingen van vorige week. Eerst was er de uitschakeling in de Champions League en afgelopen weekend kwam de ploeg van Arne Slot niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Meevaller is dat Ron Vlaar donderdag wel weer mee kon doen met de groepstraining.

Aanvalsspel

Probleem bij AZ dit seizoen is het scorend vermogen. Nu zowel Idrissi als Stengs niet van de partij is zaterdag wordt dat alleen maar lastiger. Slot wil echter niks veranderen aan de tactiek. "Als wij nog hoger druk willen zetten, dan moeten we achter de goal van de tegenstander staan", vertelt Slot met een knipoog. "Meer risico daarin zou niet kunnen. Wel zou de afstemming van het aanvalspel beter kunnen, zeker als er een aantal jongens afwezig zijn."