Teruggekeerde Hatzidiakos was dag na rentree 'helemaal gesloopt'

WIJDEWORMER - Ondanks het 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle was het een mooie zaterdag voor Pantelis Hatzidiakos. De AZ-verdediger speelde, sinds hij in november vorig jaar geblesseerd raakte, voor het eerst weer een wedstrijd.

Ondanks dat hij door de vele trainingen die daaraan vooraf gingen al de nodige kilometers in de benen heeft, was de dag na de wedstrijd toch behoorlijk pittig. "Ik was heel blij maar ook helemaal gesloopt. Ik heb de hele dag op de bank gezeten en heb helemaal niets gedaan. Zelfs de dag daarna voelde ik het nog."