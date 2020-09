Donatiebox voor kankerpatiënt uit zonnestudio gestolen: "Wat een kansloos gedrag"

ALKMAAR - Uit een zonnestudio aan de Koelmalaan in Alkmaar is gisteren op klaarlichte dag een donatiebox gestolen. In de box ongeveer veertig euro voor de Beverwijkse Björn (31) die lijdt aan een zeldzame en agressieve vorm van kanker. De studio zette de beelden online en geeft dief een dag de tijd om de box terug te brengen. "Zo vervelend om Björn hiermee te moeten belasten."

Dit vertelt Malik Ilhan van de zonnestudio La Sol aan NH Nieuws. "Een van de medewerkers was net even een bank aan het schoonmaken. Ze was nog geen minuut weg. Toen ze terugkwam zag ze meteen dat de box weg was. We hebben de camerabeelden bekeken en zagen die jongen de winkel in- en uitlopen." Kansloos Ilhan besloot om niet meteen naar de politie te gaan, maar de man in kwestie de kans te geven de box terug te brengen. "Ik vind dit zulk kansloos gedrag. Maar hij zal het geld wel nodig hebben. Toch willen we hem de gelegenheid geven om de box terug te brengen." Tekst gaat door onder de video

Ilhan heeft de donatiebox in de zonnestudio gezet voor zijn vriend Björn. Hij lijdt aan een zeldzame vorm van kanker en spaart geld voor een duur medicijn uit de Verenigde Staten. "Ik heb hem meteen gebeld en vond vervelend om hem hier mee te moeten belasten. Hij baalde ervan maar vroeg wel of we een nieuwe donatiebox konden neerzetten. Natuurlijk doen we dat." Volgens Ilhan zijn de mensen die komen voor een zonbeurt juist super vrijgevig. "We zitten in Overdie, misschien een wijk met een reputatie, maar eigenlijk iedereen gooit wel wat geld in de doneerbox." Aangifte De zonnestudio geeft de dief nog tot morgen de tijd om het geld terug te brengen. Het liefst met extra donatie van hemzelf erbij. Zo niet, dan wordt er alsnog aangifte gedaan. NH Nieuws sprak Björn begin dit jaar over zijn ziekte en de inzamelingsactie:

