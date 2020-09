Megaklus: IJmuidense sluisdeur in 72 uur op zijn plek gezet

IJMUIDEN - In IJmuiden is de eerste van twee sluisdeuren van de nieuwe zeesluis op zijn plaats gezet. Het mooie nazomerweer aan het begin van de week was ideaal om de deur te verplaatsen. De operatie nam 72 uur in beslag.

Rijkswaterstaat

De deur met een lengte van 72 meter, 11 meter breed en 24 meter hoog, lag al sinds de aankomst in IJmuiden, begin 2019, in de buurt van de sluis. Voordat de deur kon worden versleept kon worden naar zijn definitieve plek is eerst 600.000 kubieke meter zand uit de sluiskolk gegraven.

Aankomst sluisdeuren begin 2019. Foto NH Nieuws / Dennis Mantz

De twee andere sluisdeuren (waarvan één reserve) liggen nog te wachten in de Amerikahaven. De nieuwe zeesluis, de grootste ter wereld, wordt naar verwachting begin 2022 in gebruik genomen. Dat is ruim twee jaar later dan aanvankelijk gepland. Door een constructiefout tijdens de bouw moest de oplevering met 27 maanden worden uitgesteld.