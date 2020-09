Vijf jaar na belofte burgemeester slechts twintig noodwoningen in Purmerend gebouwd

Burgemeester Don Bijl beloofde destijds voor het oog van tientallen camera's en een onrustige bevolking dat de gemeente versneld zou gaan bouwen. Zowel reguliere als tijdelijke woningen. Vijf jaar verder staan er nog maar twintig tijdelijke woningen.



Teslim Bodur (23) is één van de bewoonsters van de twintig woningen aan de Kanaaldijk die wel gerealiseerd zijn. Hoewel ze heel erg blij is met deze tijdelijke oplossing, is de toekomst heel onzeker. In maart 2022 moet ze de woning weer verlaten. Waar ze dan naartoe moet, weet ze nog niet. “Ik probeer nu weer aanspraak te maken op een urgentie, anders sta ik in maart 2022 waarschijnlijk weer op straat."

Woningnood

Wethouder Thijs Kroese, wethouder wonen, kan zich de desbetreffende avond nog erg goed herinneren. Hoewel hij de opvang van vluchtelingen nadrukkelijk loskoppelt van de woningnood, kan hij zich het gevoel van de Purmerenders goed voorstellen.



“De wachtlijsten zijn inderdaad heel erg opgelopen de afgelopen acht jaar. Maar er is de afgelopen jaren ongelooflijk veel gebeurd. 4300 woningen zijn of gebouwd of er zijn contracten voor afgesloten. 39 procent van deze woningen zijn sociale huurwoningen. Wat dat betreft timmeren we met een enorme snelheid aan de weg."