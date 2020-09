Na Hilversum en Weesp lijkt ook Gooise Meren over te stappen naar roetveegpieten

Het uiterlijk van de pieten was afgelopen week al even onderwerp van discussie binnen de gemeenteraad van Gooise Meren. De lokale D66-fractie van Gooise Meren zou graag zien dat er bij de sinterklaasintochten van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg afstand wordt gedaan van zwarte piet en er alleen nog roetveeg- of gekleurde pieten te zien zijn. De lokale politiek wil daar echter geen uitspraak over doen en meent dat die verandering 'van onderaf' moet komen.

Dat lijkt ondertussen al te gaan gebeuren. De verschillende sinterklaascomités hebben de afgelopen tijd meermaals overleg gehad over hun sinterklaasintochten. Ook de kleur van de pieten is daar onderwerp van gesprek geweest. "De sinterklaascomités hebben aangegeven al te neigen naar deze verandering. Wel moeten de comités dat nog terugkoppelen naar hun achterban. Er zal binnenkort nieuws te verwachten zijn", stelt burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren.

De burgemeester geeft aan de verandering inderdaad niet te willen en kunnen opleggen. "De comités en hun achterban moeten dat zelf doen, maar dat lijkt nu te gaan gebeuren."

Maatschappelijke ontwikkelingen

De verschillende sinterklaascomités kijken naar de maatschappelijke ontwikkelingen. De landelijke intocht is al 'om', op veel scholen heeft de traditionele zwarte piet ook plaatsgemaakt voor roetveeg- of gekleurde pieten. Buurgemeente Hilversum heeft sinds vorig jaar alleen nog maar roetveegpieten, Weesp zou vanaf dit jaar overstag gaan.

Wanneer er voor het eerst roetveeg- of gekleurde pieten te zien zijn in Gooise Meren, is nog wel even afwachten. Vanwege het coronavirus zijn grootschalige sinterklaasintochten dit jaar verboden. Hoe Sinterklaas dit jaar wel verwelkomd wordt en hoe dat eruit gaat zien, is nog niet overal duidelijk.