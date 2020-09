Speciale sla voor op de hamburger tegen voedselverspilling

Ieder jaar organiseert zaadveredelaar Syngenta uit Enkhuizen het evenement Fields of Innovation. Ook nu, maar dan alleen digitaal. "We hebben het virtueel gemaakt. Telers kunnen inloggen en over het veld lopen en alle gewassen bekijken. Door de samenwerking met honderden collega's wereldwijd hebben we filmpjes gemaakt. En zo proberen we ze toch alle informatie te geven", legt Brigitte van der Steen van Syngenta uit. Aan interactie is ook gedacht, want 24 uur per dag kun je chatten met een medewerker.