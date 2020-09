Explosie bij Amstelveens huis veroorzaakt door vuurwerk, politie zoekt getuigen

AMSTELVEEN - De explosie bij een huis aan de Nicolaas Beetslaan gisteravond, is veroorzaakt door zwaar vuurwerk. De politie tast nog in het duister over een mogelijke dader en roept getuigen op zich te melden.

Rond 20.30 was gisteravond er een keiharde knal te horen bij de woning. Door de explosie sprongen meerdere ramen.

Buurtbewoners vertelden dat de bewoner van het huis schreeuwend naar buiten kwam. "'Mijn keuken, mijn keuken! Alles is weg', zo kwam ze naar buiten. Het was een klap jongen, niet normaal. Zelfs in Groenhof hebben ze het kunnen horen", vertelde een man uit de buurt eerder.

Het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzochten het explosief.

Niemand raakte gewond, maar de schrik zit er bij de buurtbewoners goed in. Volgens hen is wordt er mogelijk drugs in het huis verhandeld.