Verhogen maximale straf voor doodslag is "belangrijke pleister op de wond"

HOOGKARSPEL - Het kabinet komt met een wetsvoorstel om de maximale straf voor doodslag te verhogen van 15 naar 25 jaar. Het verschil tussen de strafmaat voor doodslag en moord is nu te groot, vindt ook Jack Keijzer. In 2008 werd zijn zoon Pascal vermoord en sindsdien zet hij zich in voor de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). "Voor ons als nabestaanden is dit een belangrijke pleister op de wond."

Jack Keijzer is al jarenlang betrokken bij de FNG en heeft zich op die manier ook hard gemaakt voor deze strafverhoging. "We hebben er heel vaak over gesproken met Kamerleden en ministers: de strafmaat van maximaal vijftien jaar is in sommige gevallen behoorlijk onbegrijpelijk voor nabestaanden en we zijn blij dat dit wetsvoorstel naar de Kamer gaat. Heel blij zelfs."

Keijzer staat met veel nabestaanden in contact en kent voorbeelden waar sprake is van zeer ernstige doodslag, maar waarbij de voorbedachte rade niet bewezen kan worden. "Ik weet een meisje in Den Haag dat omgebracht is met 80 messteken. De officier kreeg niet bewezen dat het vooraf gepland was en de nabestaanden moesten het doen met die maximale vijftien jaar voor doodslag in plaats van moord."