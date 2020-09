'Mootje MK' klaar voor partij tegen Arredouani: "Moet fit en scherp zijn"

ALKMAAR - Kickbokser Mahamed Ahmed, oftwewel 'Mootje MK', gaat op 3 oktober de ring weer in. De kickbokser uit de Alkmaarse wijk Overdie neemt het in zijn eigen stad op tegen Hicham Arredouani. In de sportschool van zijn trainer L'Houcine Ouzgni is Mootje momenteel hard aan het trainen om ervoor te zorgen dat hij er staat op het moment supreme.

"Ik moet fit en scherp zijn", weet Mootje voorafgaand aan zijn partij tegen Arredouani. "Heel scherp. Ik sta daar gewoon en ik luister naar mijn trainer in de hoek. Hij zegt wat ik moet doen en dan moet ik gewoon gaan. De tegenstander kan van alles doen, maar dat interesseert me niet. Ik voel me fit, ik voel me sterk en ik ben er klaar voor. Nog even de puntjes op de i zetten en we kunnen er voor gaan."

Quote "Arredouani weet tegen wie hij staat, dus ik denk dat die jongen echt keihard aan het trainen is" trainer l'houcine ouzgni

Ouzgni, ook wel bekend als 'Aussie', heeft vertrouwen in zijn kickbokstalent. "Arredouani weet ook wel tegen wie hij staat, dus ik denk dat die jongen echt keihard aan het trainen is", blikt hij vooruit. "Dat moet Mootje niet onderschatten, maar daar help ik hem wel bij. Ik pak hem hard aan en ik bereid hem goed voor. Die jongen (Arredouani, red.) zal komen en ik zal zorgen dat Mootje daarop kan antwoorden." Bekijk bovenstaande video voor de hele reportage met Mootje MK