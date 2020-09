'Kruisende vliegtuigen zijn een veiligheidsrisico op Schiphol'

SCHIPHOL - Vliegtuigen die gelijktijdig landen en starten op banen die elkaars verlengde kruisen, veroorzaken veiligheidsrisico's op Schiphol. Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een vandaag verschenen rapport.

Aanleiding van het rapport is een incident uit 2018. Toen kwamen een Boeing 737 van KLM en een Boeing 737 van Transavia bijna in botsing.

Een vliegtuig mag op Schiphol in de regel pas opstijgen als een ander vliegtuig op een kruisende baan geland is. Soms kan hiervan afgeweken worden, zoals bij het incident in 2018. Maar toen het KLM-toestel een doorstart moest maken, kwam het veel te dicht bij de vlucht van Transavia.

Beide kisten maakten scherpe bochten van elkaar af om een botsing te voorkomen. De twee Boeings vlogen op dat moment nagenoeg op dezelfde hoogte. De horizontale afstand tussen de toestellen was ongeveer een kilometer. Doordat de luchtverkeersleiding en piloten ingrepen, kon een mogelijke botsing voorkomen worden.

'Te ingewikkeld'

Uit het rapport van de OVV blijkt dat het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer zo complex is, dat de grenzen in zicht komen van de hoeveelheid vliegverkeer dat op Schiphol veilig afgehandeld kan worden.

Volgens Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de OVV, moet dat anders. "Het veiligheidsrisico lijkt in dit geval klein, maar de impact van een botsing van twee vliegtuigen is zo groot dat je juist dit risico niet zou moeten willen aangaan."

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) laat in een reactie weten dat de aanbeveling van de OVV aansluit bij de stappen die ze zelf zetten na het incident.