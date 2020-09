Duits code rood voor provincie is hoofdpijndossier: "Grofmazige beslissing"

TEXEL - Alle hoop was op het najaar gericht. Dan zou het slechte voorseizoen nog enigszins kunnen worden goedgemaakt. Nu dreigt door het oplopende aantal besmettingen en het code rood-stempel voor de provincie vanuit onder andere Duitsland ook het naseizoen in het water te vallen. De verwachting vanuit het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) van dit jaar is alles behalve rooskleurig: ruim zeventig procent minder internationale bezoekers ten opzichte van vorig jaar.

Het gaat niet goed met de toerismebranche. Waar begin dit jaar nog de verwachting was dat bijna 22 miljoen internationale toeristen ons land zouden bezoeken, zijn dit er nu 14 miljoen minder. Ook Nederlanders zelf gaan ten opzichte van vorig jaar minder op vakantie in eigen land. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. En dat terwijl onze provincie zeer afhankelijk is van komst van enthousiaste vakantiegangers. Grote economische waarde Toerisme is niet alleen van grote economische waarde voor onze provincie, de sector levert ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid. "De sector zorgt voor de nodige directe en indirecte bestedingen en werkgelegenheid", laat een woordvoerder van de provincie weten. In 2019 hadden in Noord-Holland meer dan 150.000 mensen een baan in de toeristisch-recreatieve sector. "Dat komt neer op bijna 10 procent van het totaal aantal banen." Het wegvallen van inkomsten uit de branche zal volgens de provincie dan ook grote gevolgen hebben. Die economische afhankelijkheid geldt ook zeker voor het eiland Texel. Texel is in hoge mate afhankelijk van buitenlands toerisme. Uit navraag van VVV Texel blijkt dat toerisme Texel jaarlijks meer dan 500 miljoen euro oplevert. Duitsers nemen daarvan ruim 30 procent voor hun rekening. Dat juist in Duitsland code rood geldt voor provincie Noord-Holland (en dus ook voor Texel) drukt een zware economische stempel op het eiland. Het coronagevaar is volgens ons buurland té groot.

Duitse toeristen die tegen het advies van hun autoriteiten in toch een bezoek aan onze provincie brengen, moeten in quarantaine en een coronatest doen. Pas bij een negatieve uitslag mag iemand uit quarantaine. Dat Duitsers die normaal gesproken maar al te graag naar Texel afreizen niet ongedwongen hun geliefde eiland kunnen bezoeken, leidt tot veel frustratie bij Texelaars. Zij vinden dat het geldende reisadvies veel meer gespecificeerd zou moeten worden. "Ik vind het echt een grofmazige beslissing van de Duitse regering", laat Michel Gregoire weten, manager Texels Ondernemers Platform. "Als je kijkt naar de kaart en de besmettingsgraden, dan had de Noordkop helemaal niet meegenomen hoeven worden", zegt hij met enige frustratie in zijn stem. Ondanks dat ook Gregoire ziet dat de cijfers omhoog gaan de laatste dagen is het besluit vanuit Duitsland niet realistisch. Volgens hem is het bovendien niet goed voor het draagvlak van de coronamaatregelen. "Je moet besluiten nemen die praktisch en begrijpelijk zijn. Het is al zo moeizaam", zo stelt hij.

Texel is niet de enige gemeente waar het besluit vanuit Duitsland tot grote frustraties leidt. Ook in bijvoorbeeld Zandvoort en in Enkhuizen heerst veel onbegrip. "De regel staat haaks op hoe het hier in Enkhuizen beleefd wordt", liet Marieke Schoonhoven, voorzitter van de winkeliersvereniging in Enkhuizen eerder aan NH Nieuws weten.

Jeroen Klijs is professor Social Impacts Of Tourism. Ook hij is geschrokken van het besluit vanuit Duitsland. De consequenties zijn volgens hem ongekend groot. Hij herkent het beeld vanuit het Nederlands Bureau voor Tourisme en Congressen maar al te goed. "Heel veel partijen hebben een verloren seizoen gedraaid. Ze hebben de geleden schade door een goede zomer nog redelijk kunnen compenseren, maar om het voorseizoen nog een beetje goed te kunnen maken, was het wel belangrijk ook in het naseizoen goed te kunnen draaien", laat hij weten. Veel bedrijven staan volgens Klijs op het randje van de afgrond. Als de vakantiegangers uit onder meer Duitsland wegvallen, zullen het aantal faillissementen volgens de deskundige in hoog tempo oplopen. Zelfs met het binnenlandse toerisme kunnen de gaten volgens hem niet worden gedicht. "Daarvoor is te veel gebeurd." Daarnaast blijft volgens hem een groot deel van de problematiek tot nu toe volgens hem ook nog redelijk verborgen. "Heel veel mensen hebben een tegoedbon gekregen waarmee de capaciteit voor volgend jaar voor een groot deel is gevuld. Maar bedrijven krijgen hier geen inkomsten uit."

Dat Duitsland ervoor heeft gekozen om de gehele provincie als risicogebied aan te merken en het reisadvies niet heeft gespecificeerd, noemt Klijs 'jammer'. Toch benadrukt hij dat er twee kanten aan het verhaal zitten. "Je weet natuurlijk nooit precies waar mensen naartoe gaan. Je kunt niet zeggen: "Ga lekker op reis, maar Amsterdam mag je absoluut niet bezoeken." Volgens Klijs is dat moeilijk te controleren en te handhaven. "Het moet wel uitvoerbaar blijven." Maar daar hebben de Texelaars natuurlijk geen boodschap aan. Zij hopen dat het huidige reisadvies spoedig wordt aangepast, zeker met de herfstvakantie op komst. Door te lobbyen proberen ze op Texel het onderwerp bij de politiek onder de aandacht te brengen. "Als het reisadvies langer blijft gelden, dan komen er misschien helemaal geen toeristen meer en dan blijven de Nederlandse toeristen ook weg. Zij krijgen de negatieve berichtgeving ook mee", zegt Gregoire enigszins bedroefd. Bekijk hieronder de video

Texel: Code rood - NH Nieuws

Reactie provincie Ook de provincie Noord-Holland vindt dat er een onderscheid mag worden gemaakt tussen de verschillende gebieden. Zij laat in een schriftelijk reactie weten het reisadvies van de ooster- en zuiderburen te weinig gespecificeerd te vinden. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie heeft het al aangekaart bij de Duitse regering en ook onze bestemmingsmarketingorganisatie's (DMO's) hebben contact met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen om dit beeld te nuanceren. Wij gaan niet zozeer een andere regering hierop aanspreken, maar gaan vanuit dat de koepelorganisatie van 12 provincies (IPO) dit op korte termijn agenderen bij staatssecretaris Mona Keijzer en verkennen hoe het ministerie of het kabinet een rol kan spelen in de beeldvorming die is ontstaan.