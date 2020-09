Vloggende wethouder laat Purmerendse historie zien: “Zoveel moois te vertellen”

PURMEREND - “Het is ontzettend leuk om te maken”, zegt Eveline Tijmstra enthousiast. De komende weken publiceert de wethouder van de gemeente Purmerend vlogs over de vijf stadspoorten die de stad rijk was. Samen met stadsgids Gerard Wegman gaat ze langs de plekken waar de poorten hebben gestaan.

Het is de derde serie die Tijmstra maakt met Wegman. Vorig jaar maakte het duo tien vlogs over de historie van Purmerend en dat is ze zo goed bevallen dat ze door zijn gegaan. “De reacties waren leuk”, aldus stadsgids Wegman. “We maakte korte video’s omdat je met vlogs niet te lang moet uitwijden. Puntig informeren was het doel en dat is geloof ik gelukt. We willen mensen geïnteresseerd maken in de historie van onze almaar veranderende stad.”

Quote "Ik werd zelfs herkend op straat door mensen, puur omdat ze de video's hadden gezien" EVELINE TIJMSTRA, wethouder purmerend

De stadspoorten waren bedoeld om de Spanjaarden tegen te houden. De Hoornse poort werd als eerste in 1589 gebouwd, de vijfde en laatste in 1612: de Beemster poort. Tijmstra: “Mensen weten niet veel over de historie van de stad en dat vind ik zó jammer. Daarom vloggen we samen, beelden zeggen meer dan woorden. We kregen erg veel positieve reacties over de vlogs. Ik werd zelfs herkend op straat door mensen, puur omdat ze de video’s hadden gezien.” In de eerste vlog nam het duo een kijkje bij de Amsterdamse poort. Tekst loopt door onder de video.

Wethouder Eveline Tijmstra en stadgids Gerard Wegman - NH Nieuws

Tijmstra begon in 2017 met vloggen. “Ik vind het belangrijk om de mensen te vertellen wat er gebeurt in hun stad”, aldus de wethouder. “Dat doe ik met de smartphone en een microfoontje, monteren doe ik op de tablet. Ik mik op twee à drie minuten per video om de spanningsboog niet te lang te maken.” In Wegman had ze een goede partner: “Gerard is de beste stadsgids die je je wensen kunt. Hij is zo enthousiast en kan verhalen op een pakkende manier overbrengen.” Er komen nog vier vlogs aan. Elke donderdag zijn die vanaf 16.00 uur te vinden op het YouTubekanaal van de gemeente.