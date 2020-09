De Peiling: 'Coronawerklozen moeten zich omscholen naar sectoren waar wél werk is'

Ontslagen Schipholmedewerkers kunnen aan de slag in de zorg. Een accountant kan economieles op school gaan geven om iets aan het lerarentekort te doen. Vind jij dat mensen die door de coronacrisis hun baan kwijtraken zich moeten omscholen naar sectoren waar wél werk is?

Regionale banenteams

Het kabinet maakt 1,4 miljard euro vrij om mensen die hun baan verliezen met regionale banenteams te begeleiden naar nieuw werk. Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan kwijt, maar in veel andere sectoren is er wel werk. In de regionale teams werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV en sociale partners samen.

Geen uitkering

Met deze aanpak hoopt het kabinet mensen die hun baan dreigen kwijt te raken zekerheid te geven dat ze passende begeleiding krijgen, zodat ze geen uitkering nodig hebben. Werkzoekenden moeten zoveel mogelijk bij één loket terechtkunnen voor hulp, schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Schiphol

In de luchtvaartsector zijn door de coronacrisis veel mensen hun baan kwijt geraakt. Wethouder Rip van Haarlemmermeer en Groot Wassink van Amsterdam hebben de handen ineen geslagen om mensen te helpen omscholen via het regionaal werkcentrum. Personeel uit de luchtvaartsector zou volgens de wethouders aan de slag kunnen in de zorg, bijvoorbeeld bij de GGD's waar steeds meer mankracht nodig is.