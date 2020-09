Socioloog over minder steun voor coronamaatregelen: "Het is heel menselijk"

NOORD-HOLLAND - Het is heel menselijk dat de steun voor de coronamaatregelen van het kabinet iets afneemt. Dat zegt Beate Volker, professor sociologie, naar aanleiding van de uitslag van het NH Panel-onderzoek. Daaruit blijkt dat de steun is afgezwakt van 89 procent in maart naar 77 procent nu.

"We zitten nu al ruim een half jaar in de crisis en op den duur ontstaat er dan gewoon slijtage. In het begin willen mensen daar naar luisteren, maar het is heel plausibel dat dat iets afzwakt." Uit het panelonderzoek blijkt ook dat 30 procent van de ondervraagden minder let op het naleven van de maatregelen. Ook dat wijt Volker aan het feit dat corona nu al zes maanden het dagelijkse leven beheerst. "Dan gaat het weer om slijtage: de scherpte is er een beetje af. Er speelt ook mee dat er kritiek is op de regels, het frame van onder andere Viruswaanzin zorgt natuurlijk ook bij vragen bij de mensen. Maar ja, als bijna een derde de regels te laks opneemt, krijgen we het probleem niet onder controle." Behoefte aan contact In tegenstelling tot maart geven de leden van het panel aan dat helemaal niet meer afspreken met anderen inmiddels bijna niet meer gebeurt: slechts 11 procent mijdt anderen. "In het begin van de lockdown was er echt nog onzekerheid over wat het virus kon doen, maar inmiddels leven we een half jaar met het virus en dan hou je het niet vol om je netwerk niet te zien", verklaart Volker. "De behoefte om contact te hebben, is enorm groot. Daarnaast is er een gewenning opgetreden en wordt er nu gedacht: 'als ik maar afstand houd en de regels volg, dan kan ik wel weer mensen zien'. De kennis rondom corona is enorm toegenomen en dat geeft een veiliger gevoel."

Quote "Het werkt natuurlijk niet zo dat als je in het verleden niet besmet bent geraakt, je dat in de toekomst ook niet zult raken" beate volker, socioloog

Volgens Volker moeten mensen op zoek naar nieuwe manieren van contact. "Zonder contact kan niet, dat is gewoon een menselijke behoefte. Voorlopig hebben we nog wel last van het virus, dus we moeten op zoek naar duurzame contactmogelijkheden. Daar kunnen nog een hoop creatieve oplossingen tussen zitten." Ook de zorgen van de panelleden over de eigen gezondheid en die van naasten neemt iets af. Volker noemt dat een denkfout. "Die gedachte komt wellicht voort uit het idee dat mensen denken: 'het virus is er al een half jaar, maar mijn omgeving en ik zijn gespaard gebleven’, maar dat is echt een cognitieve fout. Het werkt natuurlijk niet zo dat als je in het verleden niet besmet bent geraakt, je dat in de toekomst ook niet zult raken. Maar het zorgt er wel voor dat de angst over gezondheid afneemt."

Wel verwacht Volker dat het mijden van feestjes, het openbaar vervoer en de horeca voorlopig nog wel aanblijft. "Vooral het ov is echt een bangmaker: je stapt soms met 50 mensen die je niet kent in bij een treinhalte en zit vervolgens een tijdlang vast met elkaar in dezelfde ruimte. Dat is bedreigend, veel meer dan horeca, waar je de deur zo uit kan lopen. Daar moet de overheid echt op gaan inspelen met bijvoorbeeld deelauto’s, want mensen zullen zich blijven verplaatsen."