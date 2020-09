Vrouw (31) overleden na aanrijding met vrachtwagen in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 31-jarige vrouw is vanmorgen overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan.

Volgens de politie gaat het om een 'zeer heftig ongeval' en is de vrouw na de aanrijding nog gereanimeerd. De bestuurder van de vrachtwagen is, zoals gebruikelijk is bij ernstige verkeersongevallen, aangehouden en overgebracht naar een bureau voor verhoor.

Voor getuigen van het ongeluk is er slachtofferhulp. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.