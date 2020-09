Bruinooge houdt zijn allerlaatste toespraak: "Verdomd goeie bondgenoot voor Alkmaar"

ALKMAAR - "In de politiek heb je geen vrienden, maar bondgenoten. Nou Piet, jij bent een verdomd goeie bondgenoot voor Alkmaar geweest." Met deze 'gevleugelde uitspraak van Piet' werd tijdens de 'buitengewone raadsvergadering' alvast afscheid genomen van de burgemeester. Per 1 oktober legt Bruinooge al zijn taken neer. Voormalig SP-lijsttrekker Emile Roemer neemt dan tijdelijk het stokje van hem over.