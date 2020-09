Nederlands topatlete Sharona Bakker: “Mijn favoriete plekje in IJmuiden is het strand”

IJMUIDEN - Sharona Bakker werd op 12 april 1990 geboren in IJmuiden. Ondanks dat ze inmiddels in Alkmaar woont, komt de topsporter nog wekelijks in IJmuiden waar ze opgroeide, en waar haar moeder nog steeds woont.

Het leven van Sharona draait van jongs af aan al om topsport. In haar specialisme hordelopen heeft ze bij de junioren in totaal vijf nationale titels behaald. Na jaren van blessures, is Sharona weer in topvorm en won ze eind augustus de zilveren medaille op de 100 meter horden tijdens het NK Atletiek in Utrecht.

Ook op het strand van IJmuiden kwam ze vroeger vaak en nog steeds is ze daar regelmatig te vinden, samen met haar hond. “Dan lopen we samen, en dan kan hij lekker in het water spelen. Er is daar een mooi stukje strand, speciaal voor honden.”

Sharona was als klein meisje al dol op sporten en buiten zijn. “Ik ging altijd met mijn vader hardlopen in de IJmuidense duinen”, vertelt ze. “Helaas is mijn vader twee jaar geleden overleden, maar ik denk daar nog vaak aan terug.”

Op haar achttiende verliet ze IJmuiden en verhuisde ze vanwege haar sportambities naar het atletenhuis in Purmerend. Vervolgens vertrok ze naar Papendal, wederom vanwege de sport. Inmiddels woont ze in Alkmaar, samen met haar vriend met wie ze sinds negen jaar een relatie heeft. Naast haar sportersbestaan werkt ze als pedagogisch medewerker op een BSO in Beverwijk.

Sharona woonde haar hele jeugd in IJmuiden, waar ze op basisschool De Vliegende Hollander zat. Achteraf best toepasselijk, zegt de hordeloopster. “In het buitenland noemen ze me ook wel eens ‘de vliegende Hollander.” Haar middelbare school diploma behaalde ze op het Ichthus College in Driehuis en ook de ALO, een opleiding tot gymdocent, rondde ze vervolgens succesvol af.

“Het is heerlijk om na al die jaren weer dichterbij mijn moeder te wonen, die nog steeds in mijn ouderlijk huis woont”, vertelt Sharona. “Ik kom minimaal een keer per week in IJmuiden en dan gaan mijn moeder en ik samen naar het strand, of we blijven gezellig thuis en spelen een spelletje. Ik ben dol op spelletjes.”

Een moment uit haar jeugd in IJmuiden waar Sharona ook mooie herinneringen aan heeft, is de Pierloop die jaarlijks in IJmuiden plaatsvindt. “Als klein meisje deed ik vaak mee, ik heb ‘m ook een paar keer gewonnen, weet ik nog.”