Schade door ontploffing bij woning in Amstelveen, buren vrezen drugshandel

AMSTELVEEN - Bij een woning aan de Nicolaas Beetslaan in Amstelveen is vanavond een ontploffing geweest. De harde knal was in de wijde omgeving te horen. Buurtbewoners die liever anoniem willen blijven vertellen aan NH Nieuws dat ze al jaren vermoeden dat het om een woning gaat waar drugs worden verhandeld.

Volgens de politie zijn er bij de explosie geen gewonden gevallen, maar is er wel veel schade. Buurtbewoners vertellen dat de bewoner van het huis schreeuwend naar buiten kwam. "'Mijn keuken, mijn keuken! Alles is weg', zo kwam ze naar buiten. Het was een klap jongen, niet normaal. In Groenhof hebben ze het kunnen horen."

Mogelijk is het explosief door een zijraam gegooid, buurtbewoners zagen een gat in de zijmuur van de hoekwoning. De politie onderzoekt nog hoe en waar de ontploffing precies plaatsvond.

Buurtbewoners maken zich al jaren zorgen over mogelijke drugshandel in de woning. "Er wordt vaak 's avonds laat op straat geparkeerd, er gaan mensen naar binnen en die komen tien minuten later weer naar buiten. Wij vermoeden dat er in drugs wordt gehandeld."

De buren zeggen dat ze vorige week bij elkaar zouden komen om een camerasysteem aan te leggen. "Voor ons is dit geen verrassing."

Eerdere klap

Volgens buurtbewoners zou er een aantal weken eerder ook al een harde klap zijn geweest in of bij de woning. "Ik heb de politie gebeld en ben toen zelf gaan kijken, maar volgens mij is de politie niet gekomen."

Het Team Explosieven en Veiligheid is ter plaatse en doet onderzoek. De omgeving is volgens een woordvoerder van de politie ruim afgezet.