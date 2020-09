Stuk bos langs afrit A6 in Muiderberg afgezet wegens 'verdachte vondst'

MUIDERBERG - Een bos langs de afrit van de A6 in Muiderberg is afgezet door de politie in verband met een verdachte vondst. Mogelijk gaat het om een wapen dat eerder vandaag werd gebruikt bij een schietpartij in Almere.

De politie bevestigt aan NH Nieuws dat er een voorwerp gevonden is dat mogelijk een vuurwapen is. June Hoogcarspel, presentatrice van June tot 12 bij NH Radio, is ter plaatse en vertelt dat er agenten in kogelwerende vesten rondlopen en dat er al een tijd een politiehelikopter boven het gebied vliegt.

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland beaamt dit en geeft aan dat het vooral om een voorzorgsmaatregel gaat. "We zijn nog steeds op zoek naar de verdachten, dus het kan ook zijn dat ze in het bos zitten. We weten het gewoon niet, dus nemen we het zekere voor het onzekere."

Het bos is over de gehele lengte tot aan het viaduct afgezet. Het gaat om het bos tegenover de carpoolplaats in Muiderberg, direct aan de afrit van de A6.

Schietpartij

Even na 17.00 uur vanmiddag raakte er volgens Omroep Flevoland iemand gewond bij een schietpartij op een industrieterrein in Almere Buiten. Na die schietpartij werd er gezocht naar een witte Caddy, die even later elders in de stad gevonden werd.