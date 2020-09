Bewoners Steigereiland ongerust: "Onze buurt verloedert door beleggingspanden"

AMSTERDAM - Vorige week nog waren ze namens 30 huishoudens in de buurt bij een hoorzitting met de gemeente. De bewoners van het Steigereiland in Amsterdam maken bezwaar tegen het opsplitsen en verkameren van huizen in de buurt. Tevergeefs, want officieel mag het. Ondertussen zien de bewoners hun hechte gezinswijk verloederen.

Het is nu wat rustiger in het verkamerde pand midden op het eiland, maar het is verschrikkelijk geweest. Een buurvrouw - die niet genoemd wilt worden omdat een van de pandjesbazen ook in de wijk woont - vertelt over jongeren die kleine kinderen uit de buurt op straat vragen waar ze coke kunnen krijgen. "Daarna kwamen de Russen, de Italianen, ook wel vaak aardige mensen, maar altijd veel overlast. Iedere paar weken had ik weer 25 nieuwe buren. Stond de hele straat vol huisraad en dan wist je: er komen weer nieuwe bewoners in."

Bewoners van het Steigereiland roemen de fijne sfeer, de ruimte voor kinderen om te spelen, het Steigereiland is het ideale gezinseiland. Maar niet voor lang meer, zo vrezen ze. Uit beknopt eigen onderzoek blijkt dat de huizen die de afgelopen acht maanden zijn verkocht, bijna allemaal in handen zijn gekomen van beleggers. Voor negen panden is een splitsingsvergunning aangevraagd. De angst bestaat dat ook hier de verhuur voor korte periodes zal zijn, en dat de nieuwe bewoners weinig band zullen voelen met de wijk.

Geen poot om op te staan

Vorige week nog heeft een groep van 30 huishoudens bezwaar aangetekend tegen de splitsing van een pand in de wijk. Dat bezwaar is niet gehonoreerd. "We hebben geen poot om op de staan. De nieuwe eigenaren blijven steeds precies binnen de regels van de wet, maar wel op het randje. Maar de gevolgen, daar denkt verder niemand over na. De verloedering en het verlies van sociale cohesie, is geen argument voor bezwaar."

En dus hebben de betrokken bewoners zich gemeld met een brandbrief bij wethouder Wonen Laurens Ivens. De reactie van Ivens: "Een zeer herkenbaar signaal. Juist daarom heeft de gemeenteraad begin dit jaar een maximum aantal vergunningen voor verkamering ingevoerd. (5 procent per wijk, en 25 procent per pand)." Het is dus niet zo dat iedereen zomaar toestemming krijgt om te verkameren. Ook de sluiproute voor woningvorming proberen we nu te dichten. .... Als u nog suggesties heeft, hoor ik het graag!