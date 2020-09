Recreatiegebieden ‘s nachts verboden terrein om illegale feesten tegen te gaan

HAARLEM - In recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en Toolenburgerplas is het vanaf nu niet meer toegestaan om tussen 22.00 uur en 6.00 aanwezig te zijn als je ook muziekapparatuur bij je hebt.

Veiligheidsregio Kennemerland heeft dit besluit genomen om illegale feesten ’s nachts tegen te gaan, laten ze in een persbericht weten. Er is volgens hun op dit soort feesten een groot risico op verspreiding van het coronavirus. "Afgelopen maanden zijn er diverse illegale feesten gehouden in recreatiegebieden in deze regio. Aanwezigen houden daar geen 1,5 meter afstand van elkaar en leven ook de hygiënemaatregelen niet na, zoals schoon sanitair. Deze feesten zijn dus onverantwoord. Het coronavirus kan zich er razendsnel verspreiden", aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland.

De maatregel geldt niet alleen in de gebieden zelf, maar ook onder verschillende viaducten in de buurt en op de toegangswegen naar de gebieden.

Op de stranden van Zandvoort en Bloemendaal was het al verboden om geluidsapparatuur te gebruiken. Daar werkte deze maatregel goed en wordt het voortgezet.