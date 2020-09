Door corona geen zwemlessen voor jeugd van Zandvoortse reddingsbrigade

De docenten hebben er volgens Ernst Brokmeier van de reddingsbrigade alles aan gedaan om de lessen door te laten gaan, maar het ging gewoon niet. De enige optie was om slechts een deel van de kinderen te laten zwemmen, maar daar wilde de reddingsbrigade niet aan beginnen.

Bij het wedstrijdbad van Center Parcs zijn er vanwege coronaregels voor de jonge redders geen kleedkamers en ook geen douches beschikbaar. "We hebben enorm gepuzzeld om het toch voor elkaar te krijgen, maar het ging niet. Misschien zijn de lessen nog mogelijk in het voorjaar, mochten de coronaregels minder streng zijn."

Oefenen in buitenwater als de Noordzee of het Wed is geen optie. "Dat is in de winter te koud." Het gevolg van de beslissing voor de reddingsbrigade is lastig in te schatten, meent Brokmeier. "Voor de docenten is het natuurlijk erg jammer. Normaal gesproken stromen de oudere kinderen door naar de jeugdopleiding op het strand. En zeker weten we nu ook dat er in ieder geval geen nieuwe instroom zal zijn. We hopen dat het enthousiasme blijft bij de jongeren en dat we volgend jaar weer kunnen beginnen."