Gierkelder in Hippolytushoef illegaal omgevormd tot hennepkwekerij

HIPPOLYTUSHOEF - Een gierkelder op een boerenerf aan de Noordstroeërweg in Hippolytushoef werd door criminelen wel heel creatief gebruikt: in plaats van mest was daar nu hennep te vinden. De politie ontruimde de kwekerij eerder deze week.

Er bleken 165 hennepplanten in de gierkelder te zijn, 20 lampen verwarmden deze plantjes. Ook werd ruim 2 kilo geknipte henneptoppen gevonden. Net als bij andere kwekerijen was de elektra voor de verlichting gestolen en buiten de meter om naar de henneptuin geleid.

De planten zijn vernietigd en de lampen zijn in beslag genomen. Daarnaast is de auto van de eigenaar van het terrein in beslag genomen door de politie. Eventuele schade en een boete kan op deze manier in ieder geval worden verhaald op diegene.

De politie ontdekte de hennepkwekerij na een surveillancevlucht met een politiehelikopter.