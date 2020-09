Ondanks verbod tóch ontgroening bij studentenvereniging: "Ze weten dat het niet kan"

AMSTERDAM - Bij studentenvereniging Unitas in Amsterdam worden, ondanks het nadrukkelijke verbod op ontgroeningen bij studentenverenigingen, toch rare praktijken uitgehaald om aspirerende leden in te leiden bij disputen. Een anonieme bron vertelt aan NH Nieuws dat deze taferelen bij zeker vier van de elf disputen plaatsvinden, maar vreest dat het door de hele vereniging speelt.

Lieke* is zelf student in Amsterdam en meldde zich begin dit jaar aan om lid te worden van studentenvereniging Unitas in Amsterdam. Naar eigen zeggen is dit de op twee na grootste vereniging van Amsterdam, met elf disputen. "Toen duidelijk werd dat de ontgroeningen verboden werden hebben ze de algemene ontgroening van de vereniging online gedaan, dat was helemaal volgens de regels. Iedereen moest thuis opdrachten doen, binnen je eigen vier muren. Vervolgens werden er borrels georganiseerd waarbij je werd uitgenodigd door een dispuut." Parken Volgens Lieke begonnen de problemen hier. "Dat was nog wel een ding. Je kreeg een mail dat je je aan anderhalve meter afstand moest houden, maar in de praktijk gebeurde dat natuurlijk niet. Maar goed, het was in een park en de politie liep zelfs nog langs en greep niet in."

Studentenverenigingen en disputen Binnen veel studentenverenigingen is het gebruikelijk om naast je lidmaatschap van de vereniging ook bij een dispuut te zitten, een kleinere groep die soms is verdeeld in mannen en vrouwen, of gebaseerd op interesses. Studenten zitten vaak bij deze verenigingen en disputen voor de sociale activiteiten die erbij horen. Aspirant-leden worden vaak feuten genoemd. Eerder deze zomer maakte premier Mark Rutte al bekend dat studentenverenigingen dit jaar geen ontgroeningen mochten organiseren, omstreden activiteiten waarbij de welwillendheid van studenten om bij een vereniging te komen getoetst wordt. Deze ontgroeningen zijn de afgelopen jaren al aan banden gelegd vanwege verschillende misstanden.

Afgelopen weekend werd duidelijk dat er naast deze bijeenkomsten nog meer gevraagd ging worden van de aspirant-leden. Zo werd Lieke op 18 september gevraagd naar een café te komen, met een grote groep anderen. "Het werd toen duidelijk dat ze er echt schijt aan hebben. Ze probeerden om anderhalve meter afstand te houden, maar uiteindelijk stond de hele kroeg vol, want ze hadden alle leden van het dispuut uitgenodigd. Het waren ongeveer 60 mensen, en het werd gewoon een dansfeest." Een dag later was Lieke zelf niet aanwezig, maar hoorde ze van haar mede-eerstejaars dat ze onder andere een tijd in een krappe kelder moesten zitten. Gisteravond moest ze met een groep naar een nabijgelegen bos komen. Voor alleen haar dispuut al staan er de komende tijd drie ontgroeningsweekenden gepland, waarin de aspirant-leden op een externe locatie ontgroend worden.

Quote "Als feut wil je er graag bij, je wil graag onderdeel worden van de vereniging. Maar zo kan je je ouders niet zien, je oma niet" Anonieme bron tegen NH Nieuws

Volgens Lieke lopen de besmettingen binnen de vereniging ondertussen op. "Er is een heel dispuut dat in quarantaine zit, en binnen mijn groepje zijn ook meerdere mensen die klachten hebben. Normaal zijn alle activiteiten verplicht als je bij de vereniging wil, maar zij mogen wel thuisblijven." Lieke wil graag lid worden van de vereniging, maar is het niet eens met het beleid dat binnen de vereniging gevoerd wordt. Zo zou er ook binnen het bestuur een besmetting hebben plaatsgevonden, maar vond een algemene ledenvergadering om dat bestuur te installeren wel gewoon plaats. Zij vindt het zelf onwaarschijnlijk dat het bestuur, binnen Unitas het Senaat genoemd, niet op de hoogte is van de praktijken binnen de disputen. Hoewel ze geen inkijkje heeft bij alle disputen, weet Lieke dat het negeren van de coronaregels in ieder geval bij vier van de elf disputen gebeurt. Zelf heeft ze besloten toch lid te willen worden, maar de coronaregels voor zichzelf beter in acht te houden in de toekomst. "Als feut wil je er graag bij, je wil graag onderdeel worden van de vereniging. Maar zo kan je je ouders niet zien, en je oma niet." *De naam van Lieke is gefingeerd. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

Reactie Unitas Het bestuur van Unitas laat desgevraagd weten geschrokken te zijn van de stellingen in dit artikel en gaat de zaken nader onderzoeken. Ze geven tevens aan dat de disputen waar de regels niet zijn nageleefd, passende sancties zullen krijgen. "Het naleven van de richtlijnen van het RIVM en het voorkomen van het verspreiden van het coronavirus is binnen Unitas hoofdprioriteit", aldus Bram van Gelder, rector bij Unitas. "De borrels zelf zijn gelimiteerd tot een maximumcapaciteit van 23 personen op elk gegeven moment, wat resulteert in disputen die zittend en op anderhalve meter afstand van elkaar borrelen. Het bestuur van Unitas is ten allen tijden op de bovenstaande activiteiten aanwezig om de coronamaatregelen te waarborgen." Het bestuur geeft daarnaast aan dat er een meldplicht is voor coronaverschijnselen om ervoor te zorgen dat leden die besmet (denken te) raken met het coronavirus op tijd in quarantaine te kunnen plaatsen. De GGD staat in contact met de vereniging om dit soepel te laten verlopen.