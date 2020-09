'Zaanstreek-Waterland en 't Gooi volgende regio's waar coronarisiconiveau omhoog gaat'

Naast deze twee Noord-Hollandse regio's gaan ook Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid, Groningen, Zuid-Holland-Zuid en Flevoland naar 'zorgelijk'.

Sinds afgelopen vrijdag vallen zes regio's in de Randstad in categorie 2, de een na hoogste. Daar gaan de kroegen sinds zondag eerder dicht en mogen nog maar vijftig mensen bijeenkomen voor een feestje of uitje.

Of er inderdaad nieuwe maatregelen worden afgekondigd en welke dat dan zijn, is nog niet bekend. Minister de Jonge van Volksgezondheid: "We zijn in gesprek met die regio's om te komen tot een pakket van maatregelen dat past bij wat er daar aan de hand is. Dus we kijken welke maatregelen passend zijn om daar het virus de kop in te drukken."