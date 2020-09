Van stewardess naar nomade: Wendy vertrekt voorgoed op zoek naar verhalen

Wendy de Boer had het allemaal: een droombaan als stewardess bij KLM, een fijn huis in Amsterdam en vrienden in de buurt die om haar geven. Ze levert het allemaal in voor een nieuw nomadisch bestaan. Volgende week vertrek ze voorgoed uit Nederland met haar enige bezit: een Toyota Landcruiser en haar camera's.

Niks houdt de Amsterdamse Wendy de Boer nog tegen. Sterker nog, er is ook niets meer dat de ex-stewardess van KLM hier in Nederland kan houden. Vorig jaar leverde De Boer na 20 jaar haar blauwe uniform in voor een nieuw nomadisch bestaan als fotograaf en filmmaker op willekeurige plekken verspreid over de hele wereld. Haar doel is om met lokale fotografen en filmakers samen te werken en hen te helpen hun verhalen te delen in binnen- en buitenland.

Veel heeft Wendy niet nodig om zich thuis te voelen, dat bewijst de Landcruiser wel. Ze kan erin slapen, koken en zich zelfs opfrissen met een campingdouche. Haar vele vrienden hebben boodschappen achtergelaten op het meubilair en kunnen met verbonden blijven via Whatsapp en sociale media.

Corona

Wendy had haar oneindige reis al in maart willen beginnen, maar corona gooide roet in het eten. Anders was ze nu in Tibet geweest. Toen half juni weer wat grenzen in Europa opengingen, zette ze haar plannen door. Maandag vertrekt Wendy definitief en hoopt als eerste de Balkan te bereiken. Bang voor reisrestricties, verplichte quarantaine en het coronavirus is ze niet. "Omdat ik mij aanpas aan de lokale regels", aldus Wendy.

"Ik leef een vrij solistisch bestaan. Ik ben heel veel alleen, veel aan het editten en veel in de auto. Alleen de momenten dat ik contact maak met de fotografen zal ik onder mensen zijn." In haar Landcruiser heeft Wendy zelf een spatscherm die tussen haar en een eventuele bijrijder geplaatst kan worden. Ze realiseert zich dat de gezondheidszorg in het buitenland veel te wensen over kan laten: "Als je dit doet moet je je angst aan de kant zetten."

