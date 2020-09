Vissen van bijna twee meter aan de haak: steeds meer meervallen in Enkhuizer visput

ENKHUIZEN - Er zwemmen steeds meer meervallen in de Enkhuizer visput. Zo veel, dat Martien Laan van Hengelsportvereniging Ons Genoegen het inmiddels een plaag noemt. Al ziet niet iedereen dat zo binnen de hengelsportvereniging: "Het is en blijft een sportvis, dus er zijn ook jongens die er plezier aan beleven."

Zo hadden leden van Ons Genoegen begin deze maand nog flinke vissen beet tijdens een jeugdwedstrijd. "Ze hadden er drie: twee van 1,60 meter en één van 1,70 meter. Die grootste ging met ze aan de haal, die konden ze niet vangen." De vissen zijn in het water onthaakt, want ze waren te groot om aan de kant te krijgen.

De toename van het aantal meervallen is volgens Martien te verklaren door het gebrek aan natuurlijke vijanden. "De meerval groeit en groeit, en als hij groot is heeft hij geen enkele tegenstander meer." Ze zwemmen er in alle maten: van vijf centimeter tot aan twee meter. Martien vertelt dat er 'in ieder geval tien tot vijftien vissen rondzwemmen die al langer dan een meter zijn'.

Hoe het zo ver heeft kunnen komen? "Een jaar of twintig terug hebben ze een keer in het IJsselmeer een paar meervalletjes gevangen. Een beroepsvisser heeft ze in de visput uitgezet. Hadden ze dat maar nooit gedaan... Nu zit je er als het ware mee in je maag", lacht hij.