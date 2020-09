VLOG: Desi ziet overal pompoenen!? Zo ook in Onderdijk

ONDERDIJK - Desi kwam tijdens haar ritjes door West-Friesland steeds meer pompoenen tegen en besloot om in Onderdijk op onderzoek uit te gaan. Hoeveel soorten pompoenen zijn er eigenlijk en zijn ze ook eetbaar? Vragen waar Desi antwoord op zoekt op de pompoenboerderij!

Pompoenen kun je als decoratie gebruiken, eten, uithollen voor als een lampion én beschrijven met tekst. Op de pompoenboerderij doen ze dit met "Welkom", maar ook in het West-Fries: "Bloit koike bloive". Er zijn ontzettend veel soorten te krijgen: "We hebben wel 50 soorten", vertelt Justyna Hetsen-Czyzak. Elke pompoen heeft zijn eigen smaak, alhoewel Justyna aangeeft dat er nog wel smaak aan toegevoegd moet worden. Steeds vaker worden pompoenen gegeten, omdat ze ook gezond zijn.

Desi gaat op zoek naar een paar goede pompoenen voor in de pompoensoep! En vraagt zich af of er ook wel eens rare verzoekjes komen met betrekking tot de pompoen. Het antwoord op deze vraag? Dat zie je in de video: