Organisatie gestaakte Supercar Sunday: "Wij wisten ook niet wat ons overkwam"

Het circuit legde het evenement rond half drie stil omdat de duizenden aanwezigen zich niet aan de afstandsregels vanwege corona hielden. Burgemeester David Moolenburgh zei in een reactie dat er meer bezoekers waren gekomen dan van tevoren gedacht en verweet vooral de jongere bezoekers geen afstand te bewaren. Ook al werd er bijvoorbeeld steeds omgeroepen dat ze erop moesten letten.

Organisator Van Stokkum zegt een paar dagen later niet met een beschuldigende vinger te willen wijzen. Hij omschrijft de omstandigheden: "Het was de mooiste nazomerdag terwijl we een jaar ervoor nog noodweer hadden. Door het mooie weer was het vroeg op de dag al erg druk. Er waren bovendien veel influencers op social media die aandacht aan ons evenement gaven en daardoor werd het alleen maar drukker. Dat verraste ons."

Kassa's

In de voorverkoop waren vierduizend kaarten verkocht. Vooraf was gecommuniceerd dat ook aan de kassa's tickets waren te krijgen. Wat Van Stokkum betreft waren er niet te veel kaarten in omloop. "In principe zou je veel meer mensen op het circuit kwijt kunnen, ook met naleving van de coronaregels."

Het lukte de organisatie simpelweg niet om de bezoekers 1,5 meter afstand te laten bewaren. "We hebben echt geprobeerd te spreiden. Mensen van ons riepen: houd afstand. Maar het was gewoon niet te doen. We hebben nog gecommuniceerd dat het evenement was uitverkocht, maar het was gewoon niet meer tegen te houden."

Frustratie en boosheid

Veel kaarthouders konden door filevorming het circuit niet eens bereiken, of kwamen pas aan toen het evenement was afgelast. "We hebben inmiddels een paar honderd klanten gesproken die er bijvoorbeeld niet in konden. Dat vinden we heel erg voor ze. We hebben alle begrip voor frustratie en boosheid." Van Stokkum wil niet zeggen of er geld terug wordt gegeven: "Ze krijgen allemaal een passend antwoord van ons."

Het evenement moest vanwege zijn eigen populariteit vroegtijdig worden gestaakt. "Het is daarom ook geen succes te noemen. We balen net zo hard als alle deelnemers dat het is stilgelegd. Ik vind het ook niet leuk voor het circuit en de gemeente dat het zo moest lopen. Als we het evenement volgend jaar weer organiseren, en het is nog steeds coronatijd, dan hebben we dit jaar onze lessen wat dat betreft geleerd."