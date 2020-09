Afgebrande kringloopwinkel Rataplan bezig met terugkomst: "Iedereen is verdrietig"

AMSTERDAM - Afgelopen weekend is de kringloopweekend Rataplan in Amsterdam Nieuw-West afgebrand. Het pand stortte na de brand in en is niet meer bruikbaar. "Iedereen is heel erg verdrietig. Het personeel is opgevangen", vertelt Gert-Jan Dekker, directeur van de winkel, aan NH Nieuws.

Bij Rataplan werken ze met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. "Ze hebben de keus om thuis te blijven voor een paar dagen of weer te werken. Omdat het kwetsbare mensen zijn is het voor hun extra moeilijk als er iets als dit gebeurd", vertelt Dekker.

Rataplan is volgens Dekker een boegbeeld voor de mensen uit de buurt. "Het is een echte buurtwinkel. Mensen komen om lekker een praatje te komen maken." Het is de bedoeling dat de winkel snel weer opengaat. Momenteel is Dekker in gesprek met makelaars en de gemeente. "Maar huisvesting is niet heel erg makkelijk te vinden in Amsterdam."

Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. “De installatie in de vestiging was net gekeurd en ook de verzekering heeft recent een inspectie gedaan in het gebouw. Er wordt gesproken van brandstichting. Of een spontane brand in een van onze vrachtwagens." De politie doet nog onderzoek.

Het is niet de eerste keer dat een vestiging van kringloopwinkel Rataplan door brand wordt getroffen. In 2017 ging een pand aan de Generatorweg in Sloterdijk ook in vlammen op.