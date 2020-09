Van kantoorman tot zweefmolengek: het 'dubbelleven' van Dave uit Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - Dave Bakker uit Nederhorst den Berg heeft een apart 'dubbelleven'. Doordeweeks zit hij strak in het pak op kantoor en doet hij als accountant alles wat met cijfertjes te maken heeft. Maar in het weekend gaat hij het liefst met zijn eigen zweefmolen alle kermissen af. "Ik denk dat je voor allebei een beetje gek moet zijn, wil je het doen", vertelt de Berger lachend.



Al vroeg in zijn leven raakte hij met het zweefmolenvirus besmet. Zijn vader Arjan Bakker stond in Nederhorst den Berg namelijk bekend als 'de zweefgek'. En Dave kon nog niet lopen of zijn vader nam hem al mee op schoot de zweefmolen in. "Toen ik een jaar of 5 was zei ik al dat ik later zweefmolenbaas wilde worden", vertelt Dave. En nu zo'n 20 jaar later is hij dat. En dat naast zijn baan als accountant en zijn opleiding. "Het vak van accountant wordt vaak gezien als geestdodend en een hoop gedoe. Voor de zweefmolen moet je een bepaalde kronkel hebben wil je dat leuk vinden. Dus ik denk dat je in beide gevallen je een beetje gek moet zijn", zo omschrijft hij de overeenkomst tussen zijn twee banen.

Van kantoorman tot zweefmolengek - NH Nieuws

Koningsdag Dave was vroeger geen lievelingetje en van zijn ouders mocht hij toen hij vijftien was met Koningsdag het dorp niet uit. Dus verveelde Dave zich stierlijk en hij vroeg of hij mee mocht helpen bij de zweefmolen die in het dorp stond. Zo geschiedde en hij had gelijk een nieuwe bijbaan te pakken. Jarenlang ging hij de kermissen af totdat hij een eigen zweefmolen kon kopen. Dat was alweer een paar jaar geleden en begin dit jaar heeft hij een nieuwe en betere gekocht. Maar door het coronavirus is die de vrachtwagen amper uit geweest. Één van de 28 kermissen die hij zou bezoeken, gaat dit jaar maar door. Maar als Dave op pad kan, geniet hij er met volle teugen van. Hij vindt de zweefmolen geweldig. "Het is geen apparaat dat je zomaar even aanzet. We maken er echt een attractie van, elk rondje is anders. En het contact met de mensen is fantastisch. Zeker als je vaker op dezelfde plek terugkomt, zie je de kinderen echt opgroeien."