Gooise Meren reikt horeca de hand: ook deze winter grotere terrassen

Nu veel horecaondernemers vanwege de coronamaatregelen veel minder gasten in hun zaak kunnen ontvangen, werd eerder al besloten dat veel terrassen uitgebreid mogen worden om toch voldoende gasten te kunnen ontvangen en niet al te veel omzet mis te lopen.

De toestemming zou aanvankelijk eind volgende maand aflopen, maar wordt verlengd tot april volgend jaar.

Groter terras

Het staat niet per se vast dat horecaondernemers die nu een groter terras hebben ook deze winter hun grotere terras mogen. houden. "Voor de winteruitbreiding dient opnieuw een vergunning aangevraagd worden", aldus de gemeente.

De gemeente gaat per geval weer kijken naar of de veiligheid wel gewaardbord is, of hulpdiensten wel goed langs het terras kunnen en of er geen overlast voor inwoners is. Als er overlast is, kan de vergunning worden ingetrokken.