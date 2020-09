Jordy (28) verloor zijn vader en heeft nu zelf corona: "Alsof je vergiftigd bent"

UITHOORN - Ondernemer Jordy de Breet verloor in april zijn vader aan de gevolgen van het coronavirus. Na het slikken van die bittere pil is hij nu zelf geveld door COVID-19. Na een week van lastig ademhalen, geen reuk en smaak meer en een constant gevoel dat iemand op zijn borst staat is hij nu langzaam aan het opkrabbelen.

Dat het virus ook jonge mensen ernstig ziek kan maken wordt duidelijk als Jordy vertelt over hoe hij zich gevoeld heeft in de afgelopen periode. "Het was zo erg dat ik me afvroeg of ik nog wilde leven. Ik was futloos, had nergens zin in, je zit met de vraag: word ik nog wel beter? Als ik naar het toilet ging moest ik me met twee handen vasthouden aan de muur om niet te vallen. Het sloopt me gewoon."

De 28-jarige Jordy uit Uithoorn wist niet wat hem overkwam. "Ik kon niet in slaap komen omdat ik zoveel adrenaline in me had. Het voelt alsof je vergiftigd bent. Ik heb wel eerder koorts gehad maar ik heb me nog nooit zo ziek en beroerd gevoeld."

"M'n moeder was enorm emotioneel. Ze deed haar best om zich sterk te houden maar we hebben gezien dat het niet goed is gekomen met mijn vader. Zelfs ik, 28 jaar, had niet gedacht dat ik dit zou overleven." Waar en wanneer Jordy besmet is geraakt blijft een raadsel. Ook bij de besmetting van zijn vader aan het begin van de pandemie is dit nooit duidelijk geworden.

Het nieuws dat Jordy de Breet positief testte op het coronavirus sloeg in als een bom. "Helemaal onder de familie. Aan de ene kant wil je eerlijk zijn en zeggen dat je echt beroerd bent maar je voelt de machteloosheid van de familie. Drie nachten heb ik gedacht dat ik het niet zou halen. Ik zei toen tegen mezelf: Ik kan niet meer, ik geef het op. Dan voel je je echt heel klein in je bed."

Het begon allemaal met verhoging en later koorts. Dagenlang bleef de thermometer op 40 graden staan. "Ik zag het maar niet naar beneden gaan. Dat was heel eng. Ik had nul eetlust. Toch wil je eten omdat je anders verder afzwakt. Alles wat ik at kwam er twee minuten later weer uit."

Jordy heeft een duidelijke motivatie waarom hij niet is opgenomen in het ziekenhuis. "Ik had daar geen vertrouwen in en was bang dat ik daar zieker zou worden. Bij m'n vader lag een andere coronapatiënt op zijn kamer en ik vraag me nog steeds af of je elkaar dan nóg zieker maakt. Het enige wat ik wilde was in m'n bed liggen en vooral niet m'n bed uitstappen om naar het ziekenhuis te gaan."

Deel je verhaal

Jordy heeft een duidelijke oproep voor iedereen die jong is en zelf de gevolgen van besmetting ervaart. "Ik hoor steeds meer mensen van mijn leeftijd die ook het virus hebben. Iedereen doet alsof het een ver-van-mijn-bed-show is maar dat is het niet. Ik deel mijn verhaal omdat ik wil oproepen dat iedereen met corona zijn of haar verhaal deelt zodat zichtbaarder wordt hoe snel het virus om zich heen grijpt en wat het met mensen doet."

Volgens Jordy blijft het beeld bij veel jonge mensen bestaan dat alleen ouderen écht ziek worden. "Als niemand zich uitspreekt over zijn of haar ziektebeeld blijft het algemene beeld dat jongeren met het virus niet leiden. Maar ik ben nog nooit zo ziek in mijn leven geweest dus: deel je verhaal."