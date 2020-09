Geen training voor viertal jeugdteams Always Forward door corona

"De teams worden even 'buiten spel' gezet. Dat is voor de kinderen natuurlijk dramatisch dat ze tijdelijk niet kunnen trainen. De kans is groot dat ze niks hebben maar omdat we dat niet zeker weten, moet het hele team thuisblijven. Daar zijn we zelfs strenger in dan de GGD, RIVM en KNVB willen", legt voorzitter Willem Kluft van voetbalvereniging Always Forward uit.

Volgens Kluft hebben de leerlingen geen klachten, zijn ze onder de twaalf jaar en zouden dus gewoon met elkaar mogen voetballen. "Uit voorzorg houden we toch de hele teams thuis, tot we het contactonderzoek binnen de club hebben afgerond", aldus Kluft. "In dit geval zijn er twee ouders positief getest die afgelopen zaterdag langs de lijn stonden bij een wedstrijd en ook een ouder die als grensrechter op het veld stond. Daar doen we onderzoek naar."

Andere jeugdteams die dit weekend gebruik hebben gemaakt van de kleedkamers, lopen volgens Kluft geen risico op besmetting. Toch komen er wel bezorgde reacties van ouders binnen om de situatie. "We begrijpen dat er vragen zijn. Ouders kunnen daar altijd bij ons voor terecht en bij het Team Covid", aldus Kluft.

Covid Team

De desbetreffende jeugdteams hebben een brief ontvangen van het door de voetbalclub aangestelde Team Covid (TC). "Het team bestaat uit acht mensen waaronder twee deskundigen die ook in hun professie met covid-19 bezig zijn. Ze hebben er echt hun handen vol aan met brieven opstellen, communiceren en ook de handhaving in de weekenden op het complex."

Vrijwilligers lopen rond in hesjes om mensen te wijzen op de anderhalvemeterregel en ook door de omroepinstallatie klinkt regelmatig een herinnering. "Onze ervaring is dat wanneer mensen aangesproken worden er goed op wordt gereageerd. Mensen houden zich keurig aan de regels, maar je moet ze er wel regelmatig aan blijven herinneren. Zeker als er dan een doelpunt wordt gemaakt, zie je dat ouders naar elkaar toetrekken."

'Geen paniek'

De club heeft ruim 1200 leden en maar liefst 350 vrijwilligers. Hoewel het de eerste keer is dat teams nu niet naar de club kunnen komen, verwacht Kluft dat de situatie er niet beter op wordt. "We zijn een club met 1200 leden, als je ziet dat het aantal besmettingen nu weer stijgt, dan staat ons nog wat te wachten. Maar op dit moment is er geen reden voor paniek."

Tot volgende week dinsdag wordt er door de teams niet getraind. Als blijkt dat er geen nieuwe meldingen binnen zijn gekomen, kan er die dag weer gevoetbald worden.